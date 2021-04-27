ترحيب فلسطيني بتقرير دولي عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بتقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الذي تحدث عن انتهاكات إسرائيلية جسيمة ترتكب بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي التقرير "بالشهادة الدولية القوية والحقة" على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.

وقال ان هذا التقرير المحكم والموثق جيدا يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المتعددة بحق شعبنا.

واضاف أن التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة بحق شعبنا الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة وبحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان التقرير يضاف إلى تقارير واراء قانونية سابقة تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي وحقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".

واضاف "لم يعد الاكتفاء بالذم والإدانة من قبل العالم مقبولا لا بد أن تترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة وعملية وإلى مراجعة الدول المختلفة علاقاتها واتفاقياتها وتبادلاتها الدبلوماسية والثقافية والتجارية مع إسرائيل".

وكانت هيومن رايتس ووتش اصدرت تقريرا بعنوان "تجاوزا الحد : السلطات الاسرائيلية وجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد" واقرت فيه ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم (الاضطهاد والفصل العنصري) في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاوزة الحدود الانسانية ومتجاهلة كل الاعراف والقوانين الدولية وحقوقو الانسان.