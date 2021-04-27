شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم العسكري في تشاد يؤكد حاجة بلاده لدعم هائل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - رويترز

قال الزعيم العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى دعم هائل من الشركاء من أجل استقرار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تأثر بشدة بسبب الحالة الأمنية وجائحة فيروس كورونا.

وفي أول خطاب له إلى الأمة، قال ديبي، الذي تولى السلطة بعد مقتل أبيه الرئيس السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي، إن الجيش تولى زمام الأمور بعد أن رفض رئيس الجمعية الوطنية تولي سلطاته الدستورية.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب 27 آخرون في تشاد الثلاثاء بعد خروج محتجين إلى الشوارع للمطالبة بالعودة للحكم المدني.