شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتقل 6 للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - رويتر

قالت الشرطة الدنماركية الثلاثاء، إنها اعتقلت ستة رجال للاشتباه بأنهم على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأضافت أن اثنين من المعتقلين ألقي القبض عليهما في كوبنهاجن وآرهوس، ويُشتبه بأنهما سافرا إلى سوريا عام 2014 للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي.

وتابعت الشرطة أن خمسة منهم يُشتبه بأنهم أرسلوا أموالاً لتنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2013 و2017.