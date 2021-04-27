شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب نفطي قبالة الصين بعد اصطدام سفينة بضائع بناقلة راسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

قالت إدارة السلامة البحرية بإقليم شاندونغ الصيني الثلاثاء، إن ناقلة النفط (إيه سيمفوني)، التي تنقل نحو مليون برميل، سربت نفطاً في البحر الأصفر.

وقالت شركة "جودوود شيب مندجمنت"، التي تدير ناقلة النفط، إن الناقلة اصطدمت بسفينة البضائع الصب (سي جاستيس) عندما كانت الناقلة راسية في تشينغداو.

وأضافت أن التصادم وقع في الساعة 0850 بالتوقيت المحلي يوم 27 أبريل/نيسان.

وتابعت في رسالة بالبريد الإلكتروني أن كمية من النفط تسربت في المحيط، وجميع أفراد الطاقم بخير ولم تحدث إصابات.

وأظهرت بيانات متابعة السفن على "ريفينيتيف أيكون" أن الناقلة شوهدت لآخر مرة قرب ميناء تشينغداو.