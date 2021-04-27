شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يكسب الجزيرة ويواجه جلف هيروز الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

فاز اتحاد كلباء على الجزيرة 2/1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الاثنين على ملعب العوير ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي، الذي يستأنف في الثالث من الشهر المقبل، حيث يسعى «فخر العاصمة» لحسم لقب البطولة التي يعتلي صدارتها برصيد 50 نقطة، فيما يطمح نمور كلباء لمواصلة التألق والحصاد الاستثنائي هذا الموسم.

بكر الجزيرة بالتسجيل قبل أن يرد كلباء بهدفين عن طريق البرازيلي روميلو وناصر عبدالهادي، وحرص مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزية الجميع، ومن المقرر أن يؤدي الفريق الكلباوي بروفة أخيرة على ملعبه مساء الأربعاء أمام فريق جلف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية.