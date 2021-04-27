شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجون كرو» تنجو من حطام فضائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف مقطع فيديو أن كبسولة «دراجون كرو» التابعة ل«سبيس إكس»، التي أطلقت على صاروخ «فالكون 9»، كادت تتعرض لحادث وشيك من حطام فضائي كان على بعد خطوات من الكبسولة، وتم تنبيه رواد الفضاء باقتراب شيء غامض منهم، ما أجبر الطاقم على الجلوس في مقاعدهم، مع عدم وجود وقت لأداء مناورة تجنب، وطُلب من الرواد على متن الكبسولة ارتداء بدلاتهم المضغوطة.

وقال إيرين ديك فيوتشرزم المتحدث باسم قيادة الفضاء الأمريكية: بعد مزيد من التحليل، قرر سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر، أنه لا يوجد خطر ارتطام، وجميع رواد الفضاء على متن الكبسولة آمنون والكبسولة ليست في خطر.

وتضم الكبسولة أربعة رواد فضاء انطلقوا إلى المدار في ثالث مهمة مأهولة لـ«سبيس إكس» من مركز كينيدي للفضاء التابع «لناسا» في كيب كانافيرال، فلوريدا، الجمعة.

وتمثل هذه الرحلة المهمة الثانية لفريق محطة فضاء عملي تطلقه «ناسا» على متن كبسولة «دراجون كرو» منذ أن استأنفت الولايات المتحدة تحليق رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية، العام الماضي.

ومن المتوقع أن يقضي الطاقم نحو ستة أشهر على متن منصة الأبحاث المدارية لإجراء التجارب العلمية والصيانة قبل العودة إلى الأرض.