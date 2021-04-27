شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تستأنف تصوير «بنت السلطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الكاتب والسيناريست المصري أيمن سلامة مؤلف مسلسل «بنت السلطان» للفنانة روجينا عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى؛ حيث شارك متابعيه عبر منشور على «فيسبوك» كتب فيه: «قدر الله وما شاء فعل ألف سلامة عليك يا روجينا الحمد لله على كل شيء.. إصابة روجينا أثناء تصوير بنت السلطان والحمد لله تم عمل اللازم وخرجت الآن من المستشفى وتعود مجدداً لتصوير بقية مشاهدها في المسلسل».

وتشارك روجينا هذا العام في رمضان في أولى بطولاتها المطلقة بعد نجاح دورها في مسلسل «البرنس» العام الماضي؛ حيث تجسد في المسلسل شخصيتين، والعمل يشارك في بطولته أحمد مجدي، ندى موسى، وغيرهم، ومن إخراج أحمد شفيق.