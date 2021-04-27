شكرا لقرائتكم خبر عن طرح «ديدو» في عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر المنتج المصري أحمد السبكي طرح فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي خلال موسم عيد الفطر المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة «كورونا»، وتشغيل السينمات بنسبة 50%، ويأتي قرار السبكي كأول منتج يعلن طرح فيلم في عيد الفطر، رغم وجود العديد من الأعمال السينمائية الجاهزة للعرض، ولكنها مؤجلة بسبب تخوّف المنتجين.

ويشارك في بطولة الفيلم حمدى الميرغني، محمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

