شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيات «جرناس» على اليوتيوب قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الحساب الرسمي لشركة جرناس للإنتاج الفني عبر «إنستجرام» مقطعاً من مسرحية «العيال طفرت»، وأرفق المقطع بمنشور مكتوب فيه: خبر سار لمحبي المسرح الإماراتي، سيتم عرض مسرحيات «جرناس للإنتاج» الفني على صفحة الشركة بموقع «اليوتيوب». وأعلن الحساب أيضاً أنه سيتم إعلان كافة المشاريع المستقبلية للشركة، ومستجدات الأعمال سواء المسرحية أو الدرامية، أما بالنسبة لعروض المسرحيات سيكون العرض الأول من نصيب مسرحية «العيال طفرت»، والتي يشارك في بطولتها أحمد الجسمي، رؤى الصبان، منذر المزكي، عبد الله اسماعيل، ومن تأليف أحمد الجسمي، وإخراج حسن رجب.