اخبار العالم

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتلقى لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، اللقاح المضاد لفيروس ، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد الفيروس.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تمنياته بأن يقوم كافة العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، مؤكداً على أهمية قيام جميع العاملين بالإنتاج الحربي بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "الكورونا" خاصةً في ظل ظهور موجات جديدة من الفيروس.

ووجه الوزير "مرسي" التحية إلى أفراد الجيش الأبيض على جهودهم وتفانيهم في العمل، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية منذ بداية ظهور الفيروس ومازالت تقوم به إلى الآن لرعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا كما أشاد بدورهم في تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، مثمناً قيام الحكومة المصرية بمراعاة مباديء العدالة والشفافية في توفير لقاحات الفيروس.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا