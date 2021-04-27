حافظوا على سمعة الناس.. بكري: مش أي واحد في الشارع يرفع قضية على نائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مطالبات عدد من النواب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ ليتم منع ذكر اسم النائب الذي يتقدم بشأن طلب رفع حصانة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس طلبًا مقدمًا من النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية.

وكان من بين النواب الذين طالبوا بذلك، النائب سليمان وهدان؛ حيث طالب بعدم ذكر اسم النائب في حال رفع الحصانة عنه؛ حتى لا يكون وسيلة للتشهير بالنائب، وكذلك طالب بذلك النواب عبد المنعم إمام وحسن المير وأحمد الألفي وإيهاب أنيس.

وعقَّب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلًا إنه سيتم بحث الأمر وفقًا لنصوص اللائحة، مطالبًا ببحثها في اللجنة التشريعية حين عرض مشروع قانون اللائحة.

وشدد النائب مصطفى بكري، على ضرورة الحرص على سمعة الناس من التشهير، قائلًا: "مش أي حد ييجي ويطالب برفع الحصانة عن نائب محترم مثل شريف الجبلي، نقوم نشهّر به".

وتابع بكري: "مش أي واحد في الشارع يرفع قضية على أي حد من النواب، لا بد من الحفاظ على سمعة النواب، ولو أي نائب متورط احنا أول ناس هنطالب برفع الحصانة".