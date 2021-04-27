تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.64 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.73جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.