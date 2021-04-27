تفاعلي| كورونا ثلاثي التحوّر يعزل الهند: أكثر من 20 دولة تعلق الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

فيما يواصل كورونا المتحوّر تفشيه الكارثي وغير المسبوق في الهند، سارعت دول عدة لفرض قيود على السفر منها وإليها، في إطار تدابير احترازية لمواجهة السلالة الجديدة.

وأصبحت الهند التي تعد 1,3 مليار نسمة آخر بؤرة للوباء الذي أودى بأكثر من 3 ملايين شخص حول العالم، رغم تحرّك الدول الأغنى لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع تسريع وتيرة برامج التطعيم.

وأمام الارتفاع الحاد في عدد الإصابات الذي تشهده البلاد، لجأت أكثر من 20 دولة، بينها 4 دول عربية، لتعليق الطيران مع الهند لفترات تراوحت بين أسبوعين و"حتى إشعار آخر". في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "الخليج 365" أبرز الدول التي فرضت تدابير وقائية لمواجهة انتقال عدوى السلالة الهندية ثلاثية التحوّر إلى أراضيها: