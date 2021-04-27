دولة أوروبية تخفف قيود كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، خففت العديد من الدول القيود التي كانت قد فرضتها لمكافحة تفشي الفيروس.

فبعد بريطانيا وإيطاليا والبرتغال، جاء دور دولة أخرى.

فقد قررت السلطات في سلوفاكيا تخفيف قيود حظر التجوال المفروضة لاحتواء الفيروس ابتداء من اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ حظر التجوال الليلي من 9 بدلاً من 8 مساء. وسوف يسمح للجمهور بحضور الفعاليات الرياضية، ولكن عليهم أن يلتزموا بالنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

كما سُمح للمطاعم بتقديم الطعام في الأماكن المفتوحة، منذ أمس الاثنين، في المحال التي فتحت أبوابها مجدداً منذ أسبوع وفقاً لشروط معينة.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفى، قررت الحكومة أمس الاثنين تمديد حالة الطوارئ في سلوفاكيا.

وتنص حالة الطوارئ، التي فرضت منذ الأول من أكتوبر الماضي، على حظر تنظيم المظاهرات.

وبرر رئيس الوزراء إدوارد هيجر قرار تمديد حالة الطوارئ بالقول إنه بدونها لن يكون في الإمكان فرض بعض الإجراءات الضرورية لحماية صحة وحياة المواطنين مثل حظر التجوال.

ومن المقرر أن يستمر العمل بحالة الطوارئ حتى 28 مايو المقبل. وكان من المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ غداً الأربعاء.

وقد سجلت سلوفاكيا 11 ألفاً و572 وفاة بالفيروس منذ بداية الجائحة.