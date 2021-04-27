تركيا تتطلع لإصلاح العلاقة مع السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

تبذل الدبلوماسية التركية جهودا لتحسين العلاقات مع دول المنطقة ، فبعد مرحلة تطبيع العلاقات مع مصر ، تسعى أنقرة لتطبيع العلاقات مع الرياض .

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” إن “تركيا ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية بأجندة أكثر إيجابية”، لافتاً إلى أنه “يأمل في إمكانية رفع المقاطعة”.

المتحدث “قالن” رحب بالمحاكمة في المملكة العربية السعودية التي قضت العام الماضي بسجن 8 أشخاص لمدة تتراوح بين 7 و20 عامًا بتهمة قتل خاشقجي”. موضحاً أن ” السعودية اتخذت القرار، وأجرت المحاكمة، ونحن نحترم هذا القرار”.

وتعمل تركيا إلى تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، الدولة ذات الوزن الثقيل في الخليج، التي دخلت في أزمة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في إسطنبول عام 2018.

وفي العام الماضي، أيد رجال أعمال سعوديون مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية ردًا على ما وصفوه بالعداء من أنقرة، التي خفضت قيمة التجارة بنسبة 98٪.

وفي سياق منفصل، كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم قالن” عن اولى خطوات التقارب الفعلية بين أنقرة والقاهرة، من خلال المحادثات التي ستجري في مصر الأسبوع المقبل بين البلدين، وذلك بعد سنوات من القطيعة السياسية والدبلوماسية بينهما.

وأبدى “قالن” تفاؤله في أن تقود المباحثات المرتقبة إلى تحسين مستوى العلاقة بين تركيا ومصر، مشيراً إلى وجود اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل شهر حزيران القادم بحسب ما هو مقرر