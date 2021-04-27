السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السعودية عن “اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد” قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي إن الحادث وقع عند الساعة 06:40 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن “الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك”.

وأضاف أن “التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها”.

وأكد العميد المالكي أن “وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية”.

من جهته، نفى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تعرض “أي من سفن الشركة لهجوم ولا لأي حادث”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن شركة “دراياد غلوبال” للأمن البحري أنها تلقت “تقارير غير مؤكدة” عن تعرض سفينة، ربما تكون السفينة “أن.سي.سي الدمام”، للهجوم قبالة ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية (يو كيه ام تي او) إنها على علم بتقارير عن حادثة قرب ميناء ينبع السعودي و”جاري تحري الأمر”.

من جهتها، قالت مجموعة ” neptunep2pgroup” الدولية لإدارة المخاطر والأمن البحري أن إشارة تحذير تطلب من السفن توخي الحيطة والحذر بسبب “نشاط قوارب صغيرة مشبوهة” قرب الميناء.

وأفادت أن سفينة مجهولة ربما تعرضت لانفجار وتم رصد دخان أسود قرب مدخل الميناء الجنوبي من قبل السفن التي تنتظر دخولها إلى الميناء.