مفوضية الانتخابات العراقية: لا تراجع عن موعد الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

ودعت في بيان صحفي، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الأول من مايو المقبل.

وأشارت المفوضية إلى أنها “تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله”.

وشددت على ضرورة الوصول إلى “تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع”.

ويوم الخميس الماضي، كشف مصدر عراقي، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام، وذلك بحسب RT