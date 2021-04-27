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مفوضية الانتخابات العراقية: لا تراجع عن موعد الانتخابات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

الانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

ودعت في بيان صحفي، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الأول من مايو المقبل.

وأشارت المفوضية إلى أنها “تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله”.

وشددت على ضرورة الوصول إلى “تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع”.

ويوم الخميس الماضي، كشف مصدر عراقي، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام، وذلك بحسب RT

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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