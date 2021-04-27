انت الان تتابع خبر السعودية تعتقل الفنان اللبناني سمير صفير... والأسباب سياسية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية عمدت إلى التواصل مع السفارة السعودية، ليتم بعدها منح زوجته إذنا لزيارته. لكن عند ذهابها، لم يسمح لها برؤيته. ولغاية مساء أمس، كانت السلطات السعودية ترفض التجاوب مع الطلبات اللبنانية بإمدادها بمعلومات تتعلق بأسباب توقيفه، بحسب الصحيفة.وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ “الحرية لسمير صفير”، بعد ورود أنباء عن “اعتقال” الملّحن اللبناني في السعودية.

وحتى الآن، تؤكد المصادر المقربة من عائلة صفير أن لا معلومات واضحة لدى العائلة حول مصير صفير أو سبب اعتقاله، وقد حاولت جهات لبنانية عدة من بينها الخارجية اللبنانية التواصل مع السلطات السعودية والسفارة في بيروت للاستفسار حول القضية، من دون أن يحصلوا على أي معلومات أو مساعدة.

وقد سبق لصفير وأصدر مواقف حادة ضد السعودية واتهمها بتصدير الارهاب.

وتداول الإعلام المحلي في لبنان رواية تتحدث عن أن صفير معتقل في سجن "دلهون" لأسباب سياسية مرتبطة بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#طرد_سميرصفير_مطلب" استهدفت صفير من قبل النشطاء السعوديين، وذلك بعد نشره تغريدة تظهر تلقيه الطعم المضاد لفايروس كورونا في السعودية قبل أن يصل موعد التطعيم لكثير من المواطنين السعوديين، علما أنه أساء التغريد في كثير من الاحيان ضد السعودية.

ومن المعروف عن الفنان سمير صفير (60 عاما) تأييده لحزب التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ومواقفه الحادة في السياسة الداخلية اللبنانية والإقليمية.



وانطلقت مسيرة صفير الفنية بالتركيز على التلحين، من خلال عقد عمل مع "ستوديو الفن"، قدم خلاله الألحان للمتخرجين، واستمرت مسيرته بالتعاون مع أهم النجوم في الشرق الأوسط، ليصبح في رصيده أكثر من 600 لحن مسجل باسمه، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".