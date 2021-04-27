الاتحاد الأوروبي يعلن بدء جولة المحادثات النووية مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بدء جولة المحادثات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل ضمان التزام جميع الأطراف في المحادثات النووية بتعهداتها.



وقال بيتر ستانو إن التوصل لاتفاق في الجولة الجديدة من مباحثات فيينا سيكون خطوة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ بداية الشهر الجاري، المفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثماره للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.

وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن قلق بروكسل البالغ إثر ابتعاد إيران عن الاتفاق النووي، مؤكدا أن مباحثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني صعبة.

والأربعاء الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز النووية.