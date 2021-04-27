شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 29 اقتراح برغبة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم تجاه ما جاء فيها من توصيات.

وشملت الاقتراحات، اقتراح من النائبة مايسة عطوة، بشأن تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد لمواكبة التحول الرقمي، واقتراح برغبة من النائب وحيد قرقر، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي (أ) محافظة الدقهلية إلى مستشفى عام، واقتراح مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحات مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية، واقتراح برغبة من النائب سمير السيد، بشأن إصلاح أرضية الملعب المنجل وتركيب سجادة جديدة لملعب مركز شباب البجلات- محافظة الدقهلية

واقتراح من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د. وفائي كراوية، وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوي – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية

واقتراح من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسية واقتراح من النائب سمير عبد المقصود، بشأن إدراج جميع مراكز الشمال بمحافظة الدقهلية في خدمة توصيل الغاز الطبيعى، واقتراح من النائب فايق الزكى، بشأن فتح مكتب سجل مدني بقرية المعصرة- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، واقتراحات برغبة من النواب عادل عامر، إبراهيم عويس، درويش مرعى، سولاف درويش، عبد الله أحمد عبد الله، فريدى البياضى، بشأن إقامة طريق ساحلي لمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

كما تضمنت اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء حمام سباحة في مركز شباب الديابات- مركز أخميم- محافظة سوهاج، واقتراح برغبة من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن إقامة سور لمبنى وملعب مركز شباب القراقرة- مركز سوهاج- محافظة سوهاج واقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق الوادي الجديد – سوهاج، بطول 146 كم، واقتراح من النائب شعبان لطفي، زكريا حسان، أحمد جعفر، بشأن توفير سيارة إسعاف بقرية الصوامعة شرق أخميم- محافظة سوهاج.

واقتراح من النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء مراكز متكاملة للحروق بمدينة سوهاج- محافظة سوهاج، واقتراح آخر من نفس النائبة ألفت بشأن إنشاء محطة تموين ثالثة للسيارات بالغاز الطبيعي ببندر سوهاج- محافظة سوهاج، واقتراح برغبة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج مراكز شباب (إدكو- قرية(1)– قرية(6) أكتوبر- قرية(7)- قرية(8)- الدمياطي) التابعة لمديرية الشباب والرياضة – محافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لدعم الأثاث المكتبى.

وهناك 4 محافظات كان نصيبها كل منها اقتراحين برغبة وهما محافظة القاهرة، وتشمل اقتراح برغبة من النائب طاهر محمد الأزهرى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بامتداد شارع رمسيس أمام المستشفى القبطي- محافظة القاهرة، واقتراح من النائب إيهاب الطماوى، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات من شارع أحمد بدويبشبرا مصر إلى كوبري أكتوبر في اتجاه غمرة ومنزل أخر بكوبري أكتوبر إلى شارع أحمد حلمي- محافظة القاهرة.

ومحافظة البحيرة لها اقتراحين أحدهما من النائب بلال النحال، بشأن بناء مدرسة للتمريض داخل نطاق الوحدة الصحية لقرية فيشا – مركز المحمودية- والثانى من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج قرية المعدية- التابعة لمركز إدكو ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأيضا اقتراحين لمحافظة الغربية، وهما اقتراح برغبة من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن إنشاء وحدة إطفاء بقرية نهطاى- مركز زفتى- محافظة الغربية واقتراح من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تطوير محطة قطار ميت عساس مركز سمنود- محافظة الغربية.

وكان نصيب محافظة كفر الشيخ اقتراحين مقدمين من النائب محمد الصمودى، الاول بشأن إنشاء مجمع عيادات للتأمين الصحي بمركز مطوبس والثانى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب محلة مالك التابع لإدارة شباب مركز دسوق .

وهناك 5 محافظات كان نصيب كل منها اقتراح، وهى:

- اقتراح من النائب محمد أحمد مصطفى الجبلاوى، بشأن إنشاء مركز للحروق بمدينة قنا – محافظة قنا.

- اقتراح مقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع شرطي بمدينة القوصية- محافظة أسيوط.

- اقتراح من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مستشفى الغردقة الدولي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

- اقتراح طارق الطويل، بشأن إنشاء مركز سموم وعلاج الإدمان بدائرة أوسيم والوراق- محافظة الجيزة.

- اقتراح من النائب أحمد الشريف، بشأن تطوير الوحدة الصحية بمنطقتي الدخيلة – ووادي القمر – محافظة الإسكندرية.