شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. وعودة الانعقاد 9 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، فى مجموعهما.

ودعا رئيس المجلس إلى جلسة قادمة فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 9 من شهر مايو 2021.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل عام 2021 ميلادية نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، فضلا عن الوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة في مواجهة الإرهاب الأسود دفاعا عن الوطن.

يأتى ذلك بعد تأييد رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية وتنسيقية شباب الأحزاب، لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لاسيما في ضوء تقرير اللجنة العامة حول دراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أسبابها، معتبرين إياه ضرورة لدعم مواجهة الإرهاب وكذا نظرا للتدابير الخاصة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأكد النواب أن الدولة المصرية في الوقت الذي تحارب الإرهاب فأنها تعمل علي تستكمل مسيرة البناء والتنمية، من خلال المشروعات القومية، ومشروعات الرعاية الإجتماعية وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة.

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما وأنه يُلاحظ ارتفاع مخيف فى أعداد الإصابات، الأمر لا يعرف الهزل إنما الجد، أصبحنا نسمع عن إصابات فى العائلات القريبة منا.

وقال جبالى، وجهاً حديثه إلى أعضاء المجلس: "ألاحظ أنه رغم انتشار الوباء مازال هناك سلام بالأيدي والعناق بشكل عادى جدا، فأرجو عدم السلام بالتلامس أو الأيدي، فلن يغضب زميلك حين تتصافح من بعيد ويمكن بضهر الأيدى".