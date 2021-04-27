شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن شريف الجبلى.. والنائب: انا اللى منصوب عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب رفع الحصانة عن النائب شريف مصطفى الجبلى، والمقدم من المستشار النائب العام بسبب توافر شبهة الكيدية، وذلك وسط تصفيق من داخل القاعة.

وعرض المستشار إبراهيم هنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة برفض طلب الحصانة، فأشار إلى أن النائب شريف الجبلى حضر أمام اللجنة التشريعية وقدم حافظة مستندات تؤكد وجود خصومة قضائية مع الشاكى نظرا لوجود تعاملات تجارية قبل اكتساب عضوية مجلس النواب، وحصل على أحكام قضائية ضد الشاكى، وتبين أن الشاكى صادر عليه حكم بالسجن المشدد فى قضية تلقى أموال بغير الطريق القانونى.

وقال النائب شريف الجبلى أمام الجلسة العامة، "هناك تعاملات تجارية مع الشاكى وأخذ منى فلوس وأخدت عليه أحكام وهو حاليا موجود فى السجن بيؤدى عقوبة"، مضيفا "فؤجئت انه اخذ حكم غيابى على بالتزوير فى شيك وكان عندى كورونا ولم احضر الجلسة"، وتابع: "انا اللى منصوب عليا فى جميع الأحوال".

وأشار النائب إيهاب الطماوى، إلى أن النائب شريف الجبلى قدم العديد من المستندات للجنة التشريعية التى تؤكد حصوله على أحكام ضد الشاكى بتواريخ سابقة على واقعة تقديم الشاكى طلب رفع الحصانة، وأن الشاكى ملوث السمعة وموجود فى السجن.

شهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب من بينهم النائب سليمان وهدان والنائب عبد المنعم امام بعدم ذكر اسم النائب فى حال رفض رفع الحصانة عنه حتى لا يكون وسيلة للتشهير بالنائب.

وعقب المستشار حنفى جبالى قائلا، "انه سيتم بحث الأمر وفقا لنصوص اللائحة"، مطالبا ببحثها فى اللجنة التشريعية حين عرض مشروع قانون اللائحة.