شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": قانون صندوق تحيا مصر لا يفرض أى غرامات على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون صندوق تحيا مصر، لا ينص على فرض أى غرامات على المواطنين وتحصيلها لصالح الصندوق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ردا على النائب سيد شمس الدين، الذى قال فى كلمته، إنه يوافق على مشروع القانون، ولكن هناك أمر يجب التصدى له، وهو أنه يتم تحصيل رسوم تحت مسمى صندوق تحيا مصر، متابعا: "عندنا فى كفر الشيخ أصحاب التاكسي والتوك توك، لما يتمسكوا فى مخالفة يأتى عليهم غرامة كبيرة لصالح صندوق تحيا مصر، تصل من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، وكلنا مع صندوق تحيا مصر وأهدافه، لذا لابد من التنبه لذلك".

وعقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومقرر اللجنة فى الجلسة خلال مناقشة مشروع القانون، قائلا: "قانون صندوق تحيا مصر لا يتضمن فرض أى غرامات، الكلام دا ممكن بعض الموظفين بيعملوه لكنه ليس فى القانون".

وتوافق معه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بقوله: "النص غير موجود فى القانون"، مؤكدا أن قانون صندوق تحيا مصر لا ينص على أى غرامات على المواطنين.

ورد النائب سيد شمس الدين"، قائلا: "النص فعلا غير موجود فى القانون، لذلك أرجو التوجيه بعدم تحصيل أى رسوم تحت مسمى صندوق تحيا مصر".

من جانبه، أعلن النائب النائب هانى أباظة، رفضه تعديل قانون صندوق تحيا مصر لإعفائه من الضرائب والجمارك، قائلا: "صندوق تحيا مصر، يقدم خدمات ومساعدات عديدة للفئات الأكثر احتياجا، ويساهم فى مشروعات تنموية وخدمية، وفيما يخص التعديل، رأيى أن الجمارك والضرائب من نظام الدولة، فلوس تدخل موازنة الدولة، وهذا الصندوق يتبع الدولة، والضرائب والجمارك تدخل فى موارد الدولة، لذلك من حيث المبدأ أرفض هذا التعديل".