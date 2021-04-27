شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يؤيدون إعفاء صندوق تحيا مصر من الضرائب: أهدافه تنموية ونقطة مضيئة بتاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العديد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لمشروع قانون تعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر، لإعفائه من الضرائب والرسوم، لدعم أهداف الصندوق التنموية ودوره فى دعم الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

وأشار النائب طارق سعيد حسنين، إلى أن صندوق تحيا مصر أهدافه سامية من تطوير عشوائيات ومشروعات تنموية وبنية تحتية وغيرها، متابعا: "أوافق من حيث المبدأ على هذا المشروع".

وقال النائب سيد شمس الدين: "صندوق تحيا مصر تم إنشائه عام 2015، أهدافه نبيلة تصب فى صالح المواطن البسيط، ويساعد فى مشروعات خدمية وتطوير العشوائيات وتطوير طرق ومشروعات صغيرة وغيرها، ولا اعتراض على المشروع من أجل الهدف النبيل الذى أنشىء الصندوق من أجله".

فيما قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "الغرض من هذا الصندوق سد فجوات اجتماعية بعيدا عن البيروقراطية، فهو يساعد القرى الأكثر احتياجا، وينحاز للمواطن البسيط".

وتابع الوحش: "أشغل منصب مستشارا علميا وطبيا لصندوق تحيا مصر، ونحن فى الصندوق أول ناس وردنا أدوية فى إطار العلاج من فيروس سى، والصندوق دعم وزارة الصحة بأكثر من 140 ألف جرعة، ودعم ماكينات غسيل كلوى، ورصد مبلغ 3 مليار جنيه للكشف على 10 مليون تلميذ فى المرحلة الابتدائية، فى إطار مبادرة نور حياة، وإجراء عمليات القرنية والمياه البيضاء مجانا، طيب ازاى صندوق تحيا مصر يقوم بالتوزيع مجانا ويدفع ضرائب وجمارك، لذلك هذه فلسفة مشروع القانون فى الإعفاء، والهدف دعم المواطن المصرى البسيط"، وأوضح الوحش، أن الصندوق ميزانيته تتعدى 6 مليار جنيه، ويعمل به 16 موظف".

وقال النائب حسن الميرى: "صندوق تحيا مصر يقوم بدوره التنموى على الوجه الأكمل، سواء فى دعم المشروعات التنموية والخدمية وتطوير العشوائيات ودعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، وهذا التعديل يعد خطوة على الطريق الصحيح لترسيخ دور هذا الصندوق، وأصبح دعم هذا الصندوق وأهدافه وموارده من الأمور الضرورية، وأنا أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

ورأى النائب هشام الجاهل، أن هناك ضرورة لدعم صندوق تحيا مصر، قائلا: "موافقتنا على إعفاء الصندوق من أى رسوم أو ضرائب هو دعم لأهداف هذا الصندوق والفئات التى أنشىء من أجله".

وقال النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صندوق تحيا مصر من أكثر المبادرات المعبرة عن الانحياز للمواطن والعدالة الاجتماعية، مستطردا: "لولا صندوق تحيا مصر ما كانت هذه المبادرات التنموية والطفرة فى الطرق، وما يقدم من دعم للمواطن البسيط، ومساعدة الغارمين والغارمات، وغيرها، فالصندوق له دور مجتمعى وتنموى، وأوافق على مشروع القانون".

وتحدثت النائبة أمال رزق الله، قائلة: "صندوق تحيا مصر، صندوق تنموى جاء فى وقت كانت مصر تأن من أشياء كثيرة، وهو يهدف لتحقيق صالح المواطن البسيط، لو رأينا المساكن التى أنشاها صندوق تحيا مصر، ووقوفه مع المواطن البسيط، ويجب إعفائه من أى رسوم وضرائب، وأوافق مبدئيا على هذا القانون".

وأشارت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول، إلى أهمية الدور التنموى والاجتماعى والاقتصادى الذى يقوم به صندوق تحيا مصر، وقالت إنه يساهم فى مشروعات تنموية وخدمية ودعم المشروعات الصغيرة، وكل ما يقوم به يصب فى صالح المواطن، متابعة: "أوافق على مشروع القانون، وأطلب من القائمين على الصندوق أن يجوبوا قرى مصر".

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر اللجنة فى الجلسة: "تعديل الإعفاء وارد فى المادة الثامنة من القانون، عند التطبيق الفعلى وُجد ضرورة الإعفاء الكامل، لأنه غير معقول أن مواطن يتبرع للصندوق ويروح يدفع رسوم، لكن الإعفاء موجود فى القانون".

وقال النائب حسام المندوه الحسينى: "صندوق تحيا مصر أنشىء لتحقيق أهداف تنموية، وأثناء التطبيق العملى وجد أن هناك إعفاءات يمكن تطبيقها على الصندوق، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وقال النائب أحمد حجازى، إن تعديل قانون صندوق تحيا مصر هدفه الرئيسي إعفاء عوائد الصندوق من الرسوم والضرائب، مؤكدا موافقته على مشروع القانون، ومقترحا تقييد الإعفاءات المقترحة لتكون مرتبطة بمدة زمنية محددة.

ولفتت النائبة ميرفت ألكسان مطر، إلى أن هذا القانون صدر عام 2015، وتضمن مواد تتعلق بالتنمية داخل مصر، ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الصندوق فيما يقدمه من أجل حماية المواطن البسيط، والعمل على الرفع من شأنه، وهذا القانون صادر قبل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهذه الإعفاءات ليست مطلقة، وما يقدمه هذا الصندوق من خدمة تنموية ودعم للمواطن البسيط، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت من المجلس.

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "ضريبة القيمة المضافة يتعلق بها حقوق البائع والمشترك ومقدم الخدمة، فهى ضريبة متشابكة".

بدوره، قال النائب عبد المنعم إمام: "هذا القانون مهم، لأن هناك ضرورة لدعم دور صندوق تحيا مصر، ولكن هذا يفتح المجال لسؤال مهم حول مؤسسات المجتمع المدنى، التى تواجه مشكلة عند الاستيراد من الخارج أدوات وأجهزة طبية وغيرها، لا تسرى عليهم هذه الإعفاءات، لذلك لابد من النظر لها الموضوع، أن تحصل المؤسسات الأهلية التى تقوم بخدمات مماثلة أن تحظى بنفس هذه الإعفاءات".

وقال النائب عمرو هندى: "صندوق تحيا مصر، قدم العديد من الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجا، وهذه الإعفاءات الممنوحة للصندوق فى هذا المشروع بقانون مهمة، لتشجيع المواطنين على التبرع، صندوق تحيا مصر فى صالح الشعب المصرى، وأرى أن يتم إعفاء تبرعات الشركات للصندوق من الضرائب".

وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة: "قانون الضرائب يعفى التبرعات لصندوق تحيا مصر وغيره من الضرائب بنسبة بشرط الانتظام".

وفى كلمته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات: "فلسفة القانون هى الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعية بين الطبقات القادرة والطبقات غير القادرة، لو واحد هيتبرع للصندوق فيتخصم من مبلغ التبرع ضريبة قيمة مضافة ورسوم شهر عقارى ولو الصندوق هيشترى بالفلوس حاجات من الخارج، وغيرها، بذلك أغلب فلوس التبرع هتضيع فى ضرائب ورسوم، وبالتالى طبيعى يكون هناك إعفاء من الرسوم والضرائب والجمارك، هذا الصندوق نقطة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، لأنه يؤسس لحماية اجتماعية وتكافل اجتماعى حقيقى".

وأكد النائب عاطف مغاورى، أن هذا الصندوق فكرة عبقرية لتجاوز التعقيدات وعجز الموازنة والحالات الطارئة، للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصرى، مضيفا أن الصندوق يساعد فى تطوير العشوائيات، ويساعد فى مبادرات رعاية المرأة المصرية و"سجون بلا غارمات"، وهذا الصندوق ينتظر مساهمة المصريين، قائلا: "ونؤيد هذا التعديل ونقول..تحيا مصر".

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: "صندوق تحيا مصر يقوم بأدوار اجتماعية وتنموية، ويقدم خدمات تنموية، ويساعد الفئات والقرى الأكثر احتياجا، ويساهم فى تطوير العشوائيات، وأوافق من حيث المبدأ على ما جاء فى هذا القانون".

وتحدث النائب عبد الوهاب خليل، قائلا: "أهنىء القائمين على الصندوق على حصولهم على ثلاثة ألقاب فى موسوعة جينيس، وتنظيم أكبر قافلة شعبية، ونؤيد إعفاء الصندوق من جميع الضرائب".

من جانبها، قالت النائبة أمل زكريا: "صندوق تحيا مصر فكرته فى الأساس دعم الدولة المصرية، وأثبت كفاءته خلال الفترة الماضية، يعمل على تطوير وتنمية القرى، ويساهم فى مبادرات تنموية، ولازم نعزز دور الصندوق وندعمه، لأنه غير هادف الربح، ونوافق على مشروع القانون مبدئيا".

وقال النائب محمد الحسينى: "صندوق تحيا مصر موجود على الأرض ويساعد المناطق الشعبية ويساهم فى تطوير العشوائيات، ولابد من دعمه لأنه دعم للدولة المصرية".