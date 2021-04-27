إصابات "كورونا" في بلجيكا تتجاوز 976 ألف حالة

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد في بلجيكا 976 ألفا و 88 حالة ، في حين وصل عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 24 ألفا و65 حالة وفاة.



وذكر معهد الصحة العامة البلجيكي إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات بلغ 2952 حالة .. ويوجد 892 مريضا في وحدات العناية المركزة، و 520 مريضا على جهاز التنفس الصناعي.

وذكرت أحدث الأرقام الرسمية التي نشرها معهد سينسانو للصحة العامة اليوم في بروكسل أن الوضع في مستشفيات بلجيكا نتيجة الفيروس يزداد سوءا بعد أن بدأ يتحسن نسبيا الأسبوع الماضى.