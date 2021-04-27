ناد ألماني يعلن عن إصابتين بكورونا في صفوفه

وذكر شالكه، الذي هبط بالفعل من بوندسليجا: "تم إلغاء تدريبات الفريق اليوم كإجراء احترازي وعاد اللاعبون إلى منازلهم".

وأوضح النادي أن العينات الإيجابية جاءت من فحوص أجريت أمس الإثنين، حيث جاءت باقي العينات سلبية، لكن شالكه لم يكشف عن هوية الثنائي المصاب بالعدوى.



وتوقف فريق شالكه عن التدريبات منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى أمس الإثنين، وذلك بعد مواجهات بين لاعبيه مع جماهيره عقب الخسارة أمام أرمينيا بيلفيلد التي أكدت هبوط الفريق.

وتم تأجيل مباراة الفريق أمام هيرتا برلين التي كان مقررا لها يوم السبت الماضي، وذلك بعدما تم وضع الفريق المنافس في الحجر الصحي بعد تفشي كورونا في صفوفه.

وسيلعب شالكه أول مبارياته من أصل 4 متبقية في الموسم أمام هوفنهايم في 8 مايو/ أيار المقبل.

