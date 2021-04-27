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انت الان تتابع خبر بالصور: أزياء النجمات في حفل الأوسكار 2021... غاب القناع وبريق الماس! والان مع التفاصيل
ريا أبي راشد
أطلت الإعلامية ريا من جناح فخم في فندق كورنثيا لندن لتواكب الحفل افتراضياً وقد بدت رائعة بفستان براق أخضر من المصمم العالمي زهير مراد وتزينت بمجوهرات من بولغاري وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان.
جوليانا رانسيك
زانا راسي
أنجيلا باسيت
لافيرن كوكس
تألقت بفستان بألوان البنفسج والفوشيا والأسود من كريستيان سيريانو وازدان بالكشاكش المصنوعة من التول وبقصة منفوخة.
ريجينا كينغ
فيولا دايفيس
تألقت بفستان أبيض يتميز بتقطيع بتقنية اللايزر وهو من تصميم دار الكسندر مكوين.
كاري موليغان
المرشحة عن دورها في فيلم Promising Young Women بدت رأئعة بفستانها الذهبي الخالي من الأكمام والمزدان بتنورة منفوخة من دار فالنتينو وقد رفعت شعرها بطريقة شينيون.
مارلي ماتلن
ارتدت فستاناً من مجموعة "غرين كاربت درسز" التي صممتها دار فيفيان وستوود من ألياف نباتية فشكل الفستان أول فستان نباتي مراعي للبيئة يلبس في هذا الحفل بدورته الثالثة والتسعين.
لورا بوزيني
ارتدت النجمة فستاناً من الكريب الأسود من تصميم فالنتينو وتزينت بمجوهرات من بولغاري وقد لفتتنا تسريحة شعرها القصيرة.
زندايا
أيلا فيشر
أماندا سيفريد
هالي بيري
ارتدت فستاناً من الموسلين البنفسجي الباستيل من تصميم دار دولتشي اند غابانا
غلين كلوز
النجمة هير
أطلت بزي رائع يتمثل بفستان أزرق بنفسجي مزود بكاب مع غطاء مطرز على الرأس من تصميم دانداس وتزينت بحلي من شوبارد.