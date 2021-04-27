انت الان تتابع خبر بالصور: أزياء النجمات في حفل الأوسكار 2021... غاب القناع وبريق الماس! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبل أن يحين موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 ، بعثت اللجنة المشرفة على حفل الأوسكار وعلى رأسها المنتج ستيفن سوديربيرغ رسالة واضحة الى المرشحين للجوائز تفيد بوضوح أن الفساتين الرسمية هي موضع ترحيب والكاجوال ممنوع، والقناع مرفوض مع تجديد اللجنة وعدها باتخاذ أقصى تدابير السلامة الصحية للضيوف، فهل التزم النجوم بها؟ الجواب في الإطلالات التي اخترناها من إطلالات النجوم على سجادة الأوسكار الحمراء بدورته الثالثة والتسعين والتي جرت على مسرح دولبي ثياتر كعادتها في كل عام بعد تأخير دام شهراً عن موعدها المقرر.



ريا أبي راشد

أطلت الإعلامية ريا من جناح فخم في فندق كورنثيا لندن لتواكب الحفل افتراضياً وقد بدت رائعة بفستان براق أخضر من المصمم العالمي زهير مراد وتزينت بمجوهرات من بولغاري وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان.

جوليانا رانسيك

زانا راسي

ارتدت فستاناً اسود تناقض مع شعرها البلاتيني وهو عبارة عن بلوزة من الكورسيه مزود بتنورة منفوخة مزدانة بالتطريز الملون وتزينت بمجوهرات ماسية من كوايات دايموندز وانتعلت حذاء من أكوازورا.

أنجيلا باسيت

تألقت بفستان أحمر يتميز باكمام درامية وهو من تصميم البيرتا فيريتي.

لافيرن كوكس



تألقت بفستان بألوان البنفسج والفوشيا والأسود من كريستيان سيريانو وازدان بالكشاكش المصنوعة من التول وبقصة منفوخة.

ريجينا كينغ



تألقت بفستان أزرق باستيل مزدان بتطريز بأحجار براقة وذهبية وقد صممه المدير الإبداعي لدار لويس فويتون خصيصاً للنجمة التي تزينت بمجوهرات ماسية من Forever Mark

فيولا دايفيس



تألقت بفستان أبيض يتميز بتقطيع بتقنية اللايزر وهو من تصميم دار الكسندر مكوين. كاري موليغان



المرشحة عن دورها في فيلم Promising Young Women بدت رأئعة بفستانها الذهبي الخالي من الأكمام والمزدان بتنورة منفوخة من دار فالنتينو وقد رفعت شعرها بطريقة شينيون.

مارلي ماتلن



ارتدت فستاناً من مجموعة "غرين كاربت درسز" التي صممتها دار فيفيان وستوود من ألياف نباتية فشكل الفستان أول فستان نباتي مراعي للبيئة يلبس في هذا الحفل بدورته الثالثة والتسعين.

لورا بوزيني



ارتدت النجمة فستاناً من الكريب الأسود من تصميم فالنتينو وتزينت بمجوهرات من بولغاري وقد لفتتنا تسريحة شعرها القصيرة. زندايا



حضرت الى حفل الأوسكار مرتدية فستاناً أصفر كناري اللون من دار فالنتينو واسدلت شعرها باسلوب غجري وبدا مكياجها طبيعياً وقد تزينت بعقد ضخم مرصع بالماس. أيلا فيشر

تألقت بفستان بقصة واسعة سوداء من دار ديور.وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان وتزينت بمجوهرات ماسية مرصعة بالأحجار الكريمة. أماندا سيفريد

المرشحة عن فيلم Borat بدت في قمة الرقي بفستان أحمر مزدان بكشاكش من التول من تصميم Armani Prive وتميزت بتسريحة ريترو وبمجوهرات ماسية متوهجة. هالي بيري





ارتدت فستاناً من الموسلين البنفسجي الباستيل من تصميم دار دولتشي اند غابانا ارتدت فستاناً من الموسلين البنفسجي الباستيل من تصميم دار دولتشي اند غابانا غلين كلوز

المرشحة عن فيلم Hill Billy Ellegy ظهرت بزي رائع أزرق مطرز بحرفية عالية وحمل توقيع أرماني بريفيه.

النجمة هير



أطلت بزي رائع يتمثل بفستان أزرق بنفسجي مزود بكاب مع غطاء مطرز على الرأس من تصميم دانداس وتزينت بحلي من شوبارد.