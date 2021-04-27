الكاظمي: سنعتمد نتائج فريق التحقيق في حادثة 'ابن الخطيب' بالكامل

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي وورد إلى الخليج 365، إن "أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية مني، وننتظر تقريرهم بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل".وطالب، الوزراء "بالنزول لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني"، مشيراً إلى أنه "لديه تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة".

ووجه الكاظمي، وزارة الداخلية "للتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر"، مؤكداً أن "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا".



وشدد رئيس الوزراء، على أنه "لن يسمح بتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية".