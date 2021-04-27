نتنياهو يأمل باستمرار الهدوء في غزة.. ونصيحة لـ"الأعداء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يستمر الهدوء مع قطاع غزة، لكنه حذر في الوقت نفسه من اختبار إسرائيل.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية: "لقد اتخذنا قرارات بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مفادها الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وهذا ما أوعزنا به، أنا ووزير الدفاع".

وأضاف في تصريحات تابعتها ”الخليج 365”: "الجيش الإسرائيلي مستعد حقا لمواجهة جميع السيناريوهات".

وتابع: "كانت الليلة الماضية هادئة وآمل أن يستمر الهدوء، نحن مستعدون للتعامل مع أي تطور كان ولا أنصح أعداءنا أن يختبرونا".

وفي إشارة إلى الأحداث التي شهدتها مدينة القدس الشرقية خلال الأيام الماضية، قال نتنياهو: "أعتقد أنه طرأ هناك أيضا انخفاض في حدة الاضطرابات وهذا تحول إيجابي بطبيعة الحال".

وشهدت حدة المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باب العامود بالقدس انخفاضا كبيرا، مساء أمس، بعد 13 يوما من المواجهات العنيفة، عقب منع الشرطة الفلسطينيين من التواجد هناك عبر حواجز بالمنطقة.

كما لم يسجل أمس إطلاق أي قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، بعد يومين أطلقت فيهما أكثر من 40 قذيفة.