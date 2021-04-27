السعودية تدمر زورقا مفخخا بالبحر الأحمر مقابل ينبع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد في البحر الاحمر قبالة منطقة ينبع غربا التي تضم ميناء نفطيا مهما، مشيرة إلى أنّ "تحقيقات" تجري لمعرفة ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي قوله إنه "تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف أن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك".

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

ولم تعلن أي جهة وقوفها خلف الزورق المفخخ، لكن الانقلابيين الحوثيين في اليمن والمدعومين من إيران غالبا ما ينفّذون هجمات مماثلة ضد أهداف وسفن في مياه البحر الأحمر انطلاقا من قواعدهم في الساحل الغربي.

