شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد في «الحرس الثوري» الإيراني بـ«حادث أمني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل قائد في «الحرس الثوري»، يدعى الرائد وحيد زرافشان، خلال مهمة أمنية، حسبما أفادت وكالة «فارس» الإيرانية. وبينما لم تكشف الوكالة عن طبيعة المهمة، إلا أنها قالت إن الحادث وقع في منطقة أشنوية، شمال غربي إيران، حيث تشهد تلك المنطقة دوماً اشتباكات بين «الحرس الثوري» والمجموعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني التي تتخذ من الجبال الحدودية مع العراق مقرات لها. ووفقاً للوكالة، فقد قتل الرائد زرافشان الذي كان يتولى قيادة الكتيبة 310 التابعة لفيلق «أوشنويه للحرس الثوري»، ظهر الاثنين، في الحادث الأمني الذي وصفته بالأليم.

وفي الأسبوع الماضي، قام بعض المسلحين المجهولين بقتل اثنين من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية الإيرانية.