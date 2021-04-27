شكرا لقرائتكم خبر عن قطع بحرية إيرانية تقترب بـ «عدوانية» من سفينتين أمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ.ف.ب)

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي عن أن قطعاً بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل «عدواني» من سفينتين أمريكيتين في مياه الخليج هذا الشهر، في أول حادث من نوعه هذا العام.

وأوضح الأسطول الخامس في بيان، الثلاثاء، أن سفينة وثلاثة زوارق هجومية سريعة إيرانية اقتربت من السفينتين الأمريكيتين اللتين كانتا تقومان بدوريات أمنية روتينية في الثاني من نيسان/أبريل.

وقال البيان إن المسافة التي اقتربت بها السفينة الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين وبلغت نحو 65 متراً كانت «غير ضرورية» ما اضطر إحدى السفينتين للقيام بمناورة لتفادي الاصطدام وإطلاق خمس طلقات تحذيرية. وأظهر تسجيل مصور للبحرية الأمريكية سفينة إيرانية تمر أمام سفينة أمريكية ما دفعها للتحرك فجأة لتجنب الاصطدام. وذكر البيان أن الجنود الأمريكيين أرسلوا «تحذيرات متعددة» لكن القطع البحرية الإيرانية واصلت مناوراتها رغم ذلك لنحو ثلاث ساعات.