شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - ”الخليج 365”

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح المالكي، أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع»، مؤكداً أنه «تم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك».

وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد المالكي، أن وزارة الدفاع السعودية تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.