القليوبية تسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، إصابة 63 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيانات سجلت مدينة بنها المركز الأول في عدد الإصابات بـ19 حالة، وجاء بعدها كفر شكر 14 حالة، وبعدها طوخ 7 حالات، وغرب شبرا الخيمة 6 حالات، والخانكة 6 حالات، وشبين حالتين، وقليوب وقها حالتين لكل منهما، والقناطر حالة واحدة والعبور صفر إصابات.

فيما سجلت المحافظة 4 حالات وفاة وفق بيانات مديرية الصحة بواقع حالتين بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وحالة بقها للحجر الصحي، وحالة بمستشفى صدر 23 يوليو، وسجلت باقي مستشفيات المحافظة المخصصة لعزل وفرز حالات كورونا بالمحافظة صفر وفيات.

فيما أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية أنه بلغ عدد الذين تلقوا لقاح كورونا من أبناء المحافظة بمراكز التلقيح 9196 مواطنًا منذ بداية تلقي اللقاح.