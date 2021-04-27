معركة السكاكين.. مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين في مشاجرة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بسكين، في مشاجرة، بشارع مدرسة التجارة الثانوية بمدينة إسنا في الأقصر، فيما جرى نقل 4 مصابين آخرين إلى المستشفى.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد عوض بليح، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، بمصرع "م.ع" 25 عامًا، في مشاجرة، وإصابة كل من "ع.ح" 30 عامًا، و"ع.ح" 25 عامًا، و"ف.ح" 20 عامًا، و"ح.ع" 23 عامًا، بكدمات وجروح وسحجات واشتباه نزيف وارتجاج في المخ، وجرى نقلهم لمستشفى إسنا التخصصي.

انتقل لمكان الواقعة العميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا، وجرى ضبط المتهم، وإيداع جثة المجني عليه مشرحة المستشفى العام.