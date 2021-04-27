الصحة العالمية تكشف معلومات صادمة عن سلالة كورونا بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن التحور الجديد لفيروس كورونا المنتشر بالهند، من التحورات المثيرة للاهتمام لدينا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021.

وأضاف المنظري أن الهند أولى الدول التي تكتشف هذا التحور الجديد، ويتميز بطفرتين داخل التركيبة الجينية للفيروس، وظهر لأول مرة في ولايتين أواخر 2020.

وتابع: "وجود الطفرتين بالفيروس مقلقة لسببين، أولهما أن هذه الطفرة تزيد من قدرة الفيروس على الانتشار بسرعة أكبر، والثاني أنها قد تؤدي أحيانًا إلى إبطال القدرة على مواجهة الفيروس، سواء من مختلف تدابير المكافحة أو حتى اللقاحات".

وأشار المنظري إلى تشكيل فرق ولجان لبحث الأمر، وتقديم النصح للدول، كما نشرت المنظمة إرشادات مؤقتة حول التسلسل الجيني.