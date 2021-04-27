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كيف يعتني مريض الكلى بصحته خلال شهر رمضان؟ الصحة تُجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان "انفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، توضح فيه كيف يعتني مريض الكلى بصحته خلال شهر رمضان.

وأضافت الوزارة، أن مرضى الكلى من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الصيام، لذلك يجب استشارة الطبيب المعالج.

ودعت وزارة الصحة، إلى ضرورة استشارة الطبيب عن كمية السوائل المفروض شربها خلال ساعات الإفطار، وعدم الإغفال عن شرب الماء في الفترة بين الإفطار وحتى السحور، مع ضرورة الاهتمام بشرب السوائل غير السكرية، وتناول الخضروات الطازجة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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