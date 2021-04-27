اخبار العالم

السعودية تدمر زورقاً مفخخاً قبالة ينبع

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع دمرت زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بُعد قبالة ينبع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الدفاع قولها إن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها».
بدوره، نقل موقع «العربية نت» عن الوزارة أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك».
وأضافت وزارة الدفاع «نتخذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا