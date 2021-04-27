شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية تكشف صور مواجهة “متوترة” مع سفن إيرانية بالخليج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات

قالت البحرية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن سفناً حربية أمريكية وإيرانية شهدت مواجهة متوترة في الخليج العربي في وقت سابق من هذا الشهر، ونشرت صوراً عن هذا الحادث، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام.

وأصدرت البحرية الأمريكية بيانها، بعدما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولون أمريكيين، قولهم إن مجموعة من القوارب التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بسفينتين تابعتين لخفر السواحل الأميركي في وقت سابق هذا الشهر في الخليج العربي.

وأظهرت لقطات نشرتها البحرية الأمريكية، أن قارباً يقوده الحرس الثوري الإيراني، قطعت وجهة سفينة USCGC Monomoy الأمريكية، في 2 أبريل الجاري، مما تسبب في توقفها بشكل كامل، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت البحرية الأمريكية أن الحرس الثوري، قام بالخطوة نفسها مع سفينة USCGC Wrangell التابعة للبحرية الأمريكية. ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات أو أضرار.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي الخامس في الشرق الأوسط، ريبيكا ريباريتش: “إن أطقم السفن الأمريكية أصدرت إنذارات متعددة عبر الراديو، وخمسة إشارات من أبواق السفن، بينما ردت القوارب الإيرانية على الاستفسارات عبر الراديو، ولكنها استمرت في المناورات الخطرة”.

وأشارت إلى أنه “بعد ثلاث ساعات من إصدار السفن الأمريكية تحذيرها، ابتعدت القوارب الإيرانية، وفتحت مسافة آمنة بينها”.

وأكد مسؤولون لـ”وول ستريت جورنال”، أن 3 قوارب سريعة وسفينة واحدة تعرف باسم (Harth 55)، وهي سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدماً، اندفعت بقوة نحو سفينتي خفر السواحل الأميركيتين، أثناء قيامهما بدوريات في المياه الدولية بالجزء الجنوبي من الخليج العربي.

وأضافوا أن السفينة الأكبر عبرت مراراً أمام السفينتين الأمريكيتين USCGC Monomoy وUSCGC Wrangell، واقتربت لمسافة 70 ياردة.

وذكر المسؤولون أن الحادث أجبر السفينة USCGC Wrangell على القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام، مشيرين إلى أن الطواقم الأمريكية أصدرت تحذيرات متعددة على مدى 3 ساعات مع استمرار السفن الإيرانية في تحركاتها.