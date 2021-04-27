دولة ‎الإمارات تغيث القمر المتحدة بـ43 طنا من المواد الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، الثلاثاء، طائرة مساعدات تحتوي على 43 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية القمر المتحدة.



وتأتي المساعدات ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، خاصة المتأثرة من الأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وقال سعيد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة " إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة تشهد نموا مطردا في العديد من المجالات وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف :" أن دولة الإمارات قامت خلال العام الماضي بتسيير عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى جمهورية القمر المتحدة لدعم الجهود الحكومية في السيطرة على التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، شملت العديد من أجهزة الفحص، وأجهزة التنفس، والتي كان لها الدور الكبير في دعم القطاع الطبي والمساهمة في توفير الحماية لخط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الطبي".