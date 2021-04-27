تونس تعلن الكشف عن شبكة لتمويل العناصر الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شبكة مختصة في تمويل الإرهابيين تقع بمصيدة الأمن التونسي، في حلقة جديدة من الحرب على آفة تتغذى من الاضطراب السياسي ومن وجود الإخوان بالحكم.



فقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، "تمكنت من الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية الموجودة ببؤر التوتر (بعضها محتجز بمخيمات اللاجئين)"، وفقا للعين.

وقال البيان إن الشبكة يتزعمها أجنبي وزوجته التونسية، والثنائي موجود بالخارج، فيما يشاركهما في تونس ثلاثة عناصر أحدهم متحصن بالفرار.

وبمداهمة وتفتيش منازل المتورطين، تم حجز لديهم مبالغ متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية، إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بتحويلات مالية.

ووفق المصدر نفسه، فإنه وبالتحري مع العنصرين المشتبه بهما، اعترفا بانتفاع أكثر من 15 عنصرا إرهابيا بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم بتونس.

وبمثولهما أمام القضاء، تم إيداع أحدهما السجن والإبقاء على العنصر الثاني بحالة سراح فيما أصدرت الوحدة المتعهدة بالبحث 16 مذكرة تفتيش بشأن المتورطين في هذا النشاط الإرهابي.

ومنذ 2011، تحولت تونس إلى هدف للإرهابيين الذين استفادوا من حالة الفوضى عقب الاحتجاجات، ومن صعود إخوان البلاد إلى الحكم، ما أمن لهم إمكانية تنفيذ هجمات أوقعت عشرات القتلى والجرحى.