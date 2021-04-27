مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في "حادث أمني" شمال غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد قادته إثر "حادث أمني" شمال غربي البلاد.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العلاقات العامة والإعلام لفيلق "شهداء أذربيجان غربي" للحرس الثوري أن "قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثوري في مدينة إشنوية الرائد وحيد زرافشان لقي حتفه ظهر أمس الإثنين".

وأضافت أنه لقي حتفه "خلال أداء مهمته إثر حادث أمني"، دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن ماهية هذا الحادث وملابساته.

وكان الحرس الثوري قد أعلن الأسبوع الماضي مقتل عنصرين من قواته وعضوين من جماعة كردية مسلحة في اشتباك بين الجانبين في مريوان، غربي البلاد.

وتضمن إعلان الحرس الثوري اسمي القتيلين من عناصر المجموعة، وهما عثمان جهاني، وناصر أميني، ولم يذكر التقرير هوية هذه المجموعة.

وينشط في محافظة كردستان غرب إيران "حزب الحرية الكردستاني" المعارض للنظام، ويتعرض أفراد القومية الكردية في المحافظة لقمع وحشي من الحرس الثوري وأجهزة طهران الأمنية والعسكرية.