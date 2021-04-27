سد النهضة .. السودان يعلن ثقته في الاتحاد الإفريقي بعد تدخله في الأزمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن ثقتها في الاتحاد الإفريقي وقيادته لجهود الوساطة للوصول إلى حلول لمسألة سد النهضة، تخاطب انشغالات الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ستقوم على رأس وفد بجولة خارجية تتضمن جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقي في كنشاسا بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، للتأكيد على موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومُرض لكل الأطراف، متضمنا وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل لسد النهضة وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.

وتشمل الجولة أيضا كلا من كينيا ورواندا وأوغندا، حيث ستلتقي الوزيرة برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.