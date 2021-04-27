شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على شهداء الوطن فى مواجهة الإرهاب الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، دقيقة حداد على أرواح جميع الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة فى مواجهة الإرهاب الأسود دفاعا عن الوطن.

يأتى ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، لتقرير اللجنة العام الذى تضمن الموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

وأكدت اللجنة العامة فى بيان لها، أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه من رئيس الوزراء هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

واستعرضت اللجنة العامة خلال اجتماعها ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم الاثنين، عن الأسباب التى دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ حيث قال أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجلسة العامة أمس الاثنين، قد شهدت إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانا حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.

ووجه "مدبولى" فى بداية كلمته التهنئة لأعضاء المجلس، بحلول بشهر رمضان وذكرى تحرير سيناء، قائلا: "نستعيد فيها التضحيات والبطولات كما نهنئ بالأداء البرلمانى المتميز للمجلس وعلى التنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة".

وتابع رئيس الوزراء، قائلا: "ندرك جميعا حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم بسبب وباء كورونا وما تسبب من انخفاض معدلات النمو وانتشار البطالة وعدم الاستقرار فى المنطقة"، مضيفا: "نجحت مصر فى عبور الأزمة بفضل تماسك وقوة وصلابة شعبها وثقته فى الله وقيادته".

وأضاف: "نفخر بأننا من الدول القليلة التى حققت معدل نمو فى العالم المالى السابق وأتوقع استمراره العام القادم".