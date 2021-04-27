شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة العامة بالموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

وأكدت اللجنة العامة فى بيان لها، موافقتها على قرار اعلان حالة الطوارئ، وأضافت أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه من رئيس الوزراء هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

كما يناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.