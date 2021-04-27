اليمن.. نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رسالة نارية لعصام بن حبريش (النص)

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مناشدة عاجلة موجهه لعصام بن حبريش وكيل محافظة حضرموت.



وجاء نص الرسالة:

رسالة عاجلة إلى الأخ عصام الكثيري وكيل الوادي

هل سألت نفسك يا كم عدد قضايا جرائم قتل وسرقة وتقطع ونهب وسطوا خلال الفترات الماضية والحالية عندك في الوادي؟؟؟.. وكم عدد القضايا التي رفعت ملفاتها للقضاء ؟؟؟

هذه الاسئلة موجه لك لأنك رئيس اللجنة الأمنية بالوادي والصحراء ، فأنت الذي تخطب بالناس الجمعة وتؤمهم في الصلاة.. كيف ستقابل الله يوم القيامة والدماء التي سفكت في سلطتك ولم تقم بواجبك في إلزام الأمن بالوادي بالتحقيق في الجرائم التي تحصل في وادي حضرموت كل يوم وليلة ولم يفتحوا ملف لقضية ولم يلقوا القبض على المتهمين ولم يرفعوا للقضاء لينال المجرمون عقابهم !!!!!!!!!

المسئولية يالاخ الوكيل ليست استلام مخصصات بالملايين بمختلف العملات !!! و الناس من السهل خداعهم بالبهرجة والتضليل ولكن هل الإعلام والملايين والمجاملات للمسئولين يا عصام الكثيري ستنفعك أمام الله يوم الحساب عندما يقتص منك لكل من سفك دمه ولم تحاسب المسئولين عن إلقاء القبض على الجناة ؟؟؟؟

ليكون في القصاص حياة للأنفس التي زهقت بعد النفس والتي ترك الأمن الجناة بسبب المجاملات من قبلك للضباط المحبين للرشاوي التي هي سبب من اسباب الإنفلات الأمني ، هل تقبل على نفسك وأنت من تتلوا القرآن وتحفظ الاحاديث وتحدث بها في مجالسك؟؟؟؟؟؟

إعلم أنك اليوم تحاج الناس بالقرآن والاحاديث ويوم القيامة سيكون حجة عليك لأنك لم تقم بواجبك وانت تعلم العقوبة في القرآن والسنة النبوية اتق الله ياعصام فانت مسئول أمامه يوم الحساب .

نسأل من الله ان يهديك .