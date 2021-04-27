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دولة الإمارات تتضامن مع العراق في فاجعة المستشفى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

أعربت الإمارا عن تعازيها في ضحايا حادث المستشفى المفجع في العاصمة العراقية.

 

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس .. وتؤكد تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المُصاب.

 

وأضافت الوزارة: «تتقدم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بصادق التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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