شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقرر تصدير 60 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بعد انتقادات بتخزينه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستمنح دولا أخرى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما أثار قرار عدم تصدير هذا اللقاح انتقادات.

وأجازت الولايات المتحدة حتى الآن استخدام ثلاثة لقاحات فقط على أراضيها وهي فايزر-بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون.

وأثار قرار واشنطن عدم تصدير هذا النوع من اللقاحات الذي لم يحظ حتى الآن بالموافقة على أراضيها، انتقادات بشأن تخزينها للقاحات.

وكتب أندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا على تويتر “ستمنح الولايات المتحدة ستين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول أخرى ما إن تصبح متوافرة”.

ورد على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قائلا “في الوقت الراهن، لم يبق متوافرا سوى عدد قليل جدا. لم تتم خسارة كثير من الوقت”.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور “التحضير” لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستستفيد من هذه اللقاحات “في وقت قريب”.

وأضافت “قبل إرسال جرعات أسترازينيكا انطلاقا من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية”.

وسبق أن أعلنت واشنطن اتفاقات لإرسال 2,5 مليون جرعة من أسترازينيكا إلى المكسيك، و1,5 مليون جرعة إلى كندا.

وأجازت الولايات المتحدة إلى الآن استخدام ثلاثة لقاحات فقط على أراضيها فايزر-بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون. لكن ملايين من جرعات أسترازينيكا تم إنتاجها في البلاد ولا يزال استخدامها متعذرا.