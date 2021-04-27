شكرا لقرائتكم خبر عن الإمدادات الطبية تتدفق على الهند .. ووفيات كورونا تقترب من 200 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدفقت الإمدادات الطبية على الهند اليوم الثلاثاء مع تجاوز الوضع فيها طاقة المستشفيات على الاستيعاب حتى أنها رفضت استقبال المرضى بسبب نقص في الأسرة وإمدادات الأكسجين، كما دفعت زيادة عدد الإصابات حصيلة الوفيات بالمرض إلى الاقتراب من حاجز 200 ألف وفاة.

ووصلت شحنة إمدادات طبية من بريطانيا إلى دلهي في ساعة مبكرة من صباح اليوم حسبما قالت وكالة أنباء آسيا الدولية التي تربطها شراكة برويترز. وتضمنت الشحنة مئة جهاز للتنفس الصناعي و95 مولدا للأكسجين.

وقالت السفارة الفرنسية إن باريس سترسل أيضا مولدات للأكسجين يمكنها توفير ما يكفي 250 سريرا لمدة عام.

ووصل إلى العاصمة دلهي صباح اليوم أيضا أول "قطار سريع للأكسجين" وعلى متنه نحو 70 طنا من الغاز قادما من ولاية تشهاتيسجاره بشرق الهند.