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أستراليا تحظر الرحلات الجوية من الهند

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الدمام - شريف احمد - قررت أستراليا حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند، والتي صارت منكوبة بوباء ، حتى 15 مايو، على الأقل.

وتواجه الهند ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه "أزمة رهيبة".

وفي محاولة لتخفيف الضغط على نظام الحجر الصحي الخاص بشكل أساسي بالمقيمين العائدين من الخارج في فنادق داخل المدن، والذي كان مسؤولا عن تسريب العدوى إلى المجتمع والتي أدت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في بريسبان وبيرث الشهر الماضي، أعلن موريسون الأسبوع الماضي خفض عدد الرحلات الجوية التي تستقبلها بلاده من الهند بنسبة 30%.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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